İtalo Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtalo Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtalo Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtalo Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtalo Melo 25 Şubat 1993 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ítalo Melo Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtalo Melo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İtalo Melo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İtalo Melo'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtalo Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İtalo Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtalo Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtalo Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında EC Bahia

30 Eylül 2014 yılında Joinville-SC

24 Haziran 2016 yılında América-RN

31 Aralık 2016 yılında Joinville-SC

1 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2018 yılında Confiança-SE

3 Mart 2021 yılında CSA

28 Haziran 2021 yılında Confiança-SE

15 Ağu 2022 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2023 yılında Confiança-SE

İtalo Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtalo Melo şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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