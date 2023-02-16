İtalo Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtalo Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtalo Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtalo Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtalo Melo 12 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Italo Nascimento Araujo de Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtalo Melo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İtalo Melo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İtalo Melo'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtalo Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtalo Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İtalo Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtalo Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında Flamengo-SP

31 Ekim 2021 yılında Santa Cruz U20

13 Eylül 2022 yılında CAC Renaux

12 Aralık 2022 yılında Santa Cruz U20

1 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

İtalo Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtalo Melo şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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