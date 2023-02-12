İtalo Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtalo Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtalo Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtalo Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtalo Montano 29 Mayıs 1999 tarihinde San Andrés de Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ítalo Montaño Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtalo Montano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportalents yapmaktadır. İtalo Montano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İtalo Montano'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtalo Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İtalo Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtalo Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtalo Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Santa Clara

1 Ekim 2017 yılında Operário Lagoa

30 Haziran 2018 yılında Santa Clara

3 Eylül 2018 yılında Freamunde

1 Temmuz 2019 yılında Leixões A23

31 Ocak 2020 yılında Olhanense

30 Haziran 2020 yılında Leixões A23

19 Ekim 2020 yılında NK Sesvete

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

İtalo Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtalo Montano şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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