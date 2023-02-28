İtalo Regalado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtalo Regalado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtalo Regalado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtalo Regalado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtalo Regalado 15 Eylül 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ítalo Estuard Regalado Algendones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtalo Regalado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. İtalo Regalado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İtalo Regalado'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtalo Regalado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/italoregalado9/

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İtalo Regalado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtalo Regalado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İtalo Regalado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtalo Regalado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2016 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2016 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

İtalo Regalado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtalo Regalado şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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