ROMA (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya'nın, Azerbaycan için stratejik bir partner olduğunu belirterek, "Avrupa'daki ilk partnerdir." dedi.

İtalya-Azerbaycan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Aliyev ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun başkanlığında, iki ülkede iş yapan çok sayıda iş insanının katılımıyla Roma'da yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, açılışta yaptığı konuşmada, İtalya'nın Azerbaycan için stratejik bir partner olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'daki ilk partnerdir." dedi.

Bu forumun, başarılı olacağına ve ekonomik ilişkilerinin düzeyini hem artıracak hem de enerjinin dışında yeni sektörlere genişletecek yeni bir sayfa açacağına emin olduğunu ifade eden Aliyev, Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) açılmasının hayati önem taşıdığını, bu sayede Azerbaycan gazının İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaşacağını söyledi.

Aliyev, dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile imzaladıkları çok boyutlu stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriye değinirken, "Dünkü anlaşma, gelecekteki iş birliğimizin temelini oluşturuyor." dedi.





- "Ticaret hacmi 10 yıldan daha az sürede yüzde 70 arttı"





İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da bu forumun, Akdeniz'de bir köprü olan İtalya ile Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine katkı sunacağını ifade ederek, İtalya'nın, yıllardır Azerbaycan'ın dünyada ilk sırada gelen ticaret ortağı olduğunu ve toplam ticaret hacminin 10 yıldan daha az sürede yüzde 70 arttığını kaydetti.

Di Maio, "Dün başbakanlıkta Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Conte arasında imzalanan çok boyutlu stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri, enerji sektörünün çok ötesine geçmesi gereken Roma ile Bakü arasındaki doğu-batı köprüsünün bir sütununu oluşturan ortaklığımızda gerçek bir kalite sıçramasına işaret etti." ifadesini kullandı.









Kaynak: AA