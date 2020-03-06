İtalya Başbakanı Conte, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi.



İtalya Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Conte ve Al Sani’nin telefondaki görüşmelerinde Libya, ekonomik iş birliği ve yeni tip koronavirüs konularını ele aldıkları belirtildi.



Conte, dün de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüşmüştü.





Kaynak: AA