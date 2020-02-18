İtalya Başbakanı Conte, Mesrur Barzani ile görüştü

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Conte'nin, Irak'taki durum ve bölgesel meseleleri değerlendirmek amacıyla IKBY Başbakanı Barzani ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştüğü belirtildi.



İkilinin, İtalya ile IKBY arasındaki iş birliği konularını ele aldığı kaydedildi.





Kaynak: AA