UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde heyecan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek. Final maçında Fransa ile İspanya, üçüncülük maçında ise Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İtalya ile Belçika arasında oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler İtalya - Belçika UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı canlı izle | S Sport , S Sport Plus canlı yayın izle linki başlıklarını internet arama motorlarında aratıyorlar.

İTALYA - BELÇİKA UEFA ULUSLAR LİGİ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI CANLI İZLE | S SPORT , S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İtalya ile Belçika takımlarını karşı karşıya getirecek olan UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı 10 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Zorlu maç İtalya'nın Torino kentinde bulunan Allianz Stadyumu'nda TSİ ile saat 16.00.'da başlayacak. Zorlu müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanović yönetecek. Jovanović'in yardımcılıklarını ise Uroš Stojković ve Milan Mihajlović yapacak. Maçın VAR hakemi ise Alman Marco Fritz olacak.

İtalya ile Belçika arasındaki mücadeleyi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İTALYA - BELÇİKA UEFA ULUSLAR LİGİ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI CANLI İZLE

İTALYA - BELÇİKA UEFA ULUSLAR LİGİ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI S SPORT , S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ