İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetiyle 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde bu yıl ülkemizi ikinci kez ziyaret edecektir.
Görüşmelerde; Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."
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