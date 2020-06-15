İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde bu yıl ülkemizi ikinci kez ziyaret edecektir.

Görüşmelerde; Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."