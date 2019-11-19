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  3. İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1 İtalya - Ermenistan maç özeti

İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1 İtalya - Ermenistan maç özeti

AVRUPA: Euro - Elemeler - 10. Maç Günü kapsamında EURO 2020 Elemeleri J Grubu'ndaki karşılaşmada İtalya - Ermenistan maç sonucu 9-1 bitti. İşte İtalya - Ermenistan maç özeti...

İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1 İtalya - Ermenistan maç özeti

İki takım İtalya - Ermenistan dün gece karşı karşıya geldi. EURO 2020 elemeleri sona erdi. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte İtalya - Ermenistan maç sonucu ve İtalya - Ermenistan maç özeti detayları...

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya, Ermenistan karşısında tarihi bir skor aldı. Sahadan 9-1 galip ayrılan Roberto Mancini'nin öğrencileri 10'da 10 yaptı ve grubunu namağlup tamamladı.

İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1 İtalya - Ermenistan maç özeti

İtalya - Ermenistan maç özeti

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda yıldızlar topluluğu İtalya, Renzo Barbera'da Ermenistan'ı konuk etti. Zayıf rakibi karşında hakimiyeti elinden hiç bırakmayan İtalya, sahadan futbol tarihine geçecek bir skorla ayrıldı. 90 dakika Roberto Mancini'nin öğrencilerinin 9-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1 İtalya - Ermenistan maç özeti

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri İtalya'ya 3 puanı getiren goller; Ciro Immobile (2), Nicolo Zaniolo (2), Nicolo Barella, Alessio Romagnoli, Jorginho, Riccardo Orsolini ve Federico Chiesa kaydetti. Ermenistan'ın tek sayısı ise Edgar Babayan kaydetti.

İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1 İtalya - Ermenistan maç özeti

Bu sonucun ardından puanını 30'a yükselten İtalya, 10'da 10 yaptı ve namağlup bir şekilde EURO 2020 finallerini beklemeye başladı. 

İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1 İtalya - Ermenistan maç özeti

J Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise İtalya ile birlikte gruptan çıkan Finlandiya, deplasmanda Yunanistan'a 2-1 kaybederken, Bosna Hersek, Liechtenstein'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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