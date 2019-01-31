İtalya Futbol Federasyonu’ndan ırkçılığa karşı önlem

İtalya Futbol Federasyonu son zamanlarda liglerde artan ırkçılığa karşı yeni önlemler almaya başladı.

Son dönemlerde İtalya futbolunda yaşanan ırkçılık olaylarından dolayı yeni tedbirler alındı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), stadyumlarda artan ırkçı tezahüratlara karşı kural değişikliğine gitti. Buna göre maçlarda tribünlerden koro halinde ırkçı tezahürat olması halinde takımlar ilk anonsta orta sahada toplanacak, ikinci anonsta ise soyunma odasına gidecek.

Kaynak: İHA