UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği turnuvada günün önemli maçı İtalya ile Hollanda arasında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı paylaşan İtalya ve Hollanda, liderlik için karşılaşacak. Grupta 1 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan İtalya, 5 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Hollanda'nın ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'de oynanan ilk maçta İtalya, Hollanda'yı 1-0 mağlup etmişti. Peki, İtalya - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

İTALYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Uluslar A Ligi Grup 1'de İtalya ve Hollanda liderlik için karşılaşıyor. İtalya'da karşılaşacak iki takımın maçı, Stadio di Bergamo'da oynanacak. Karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Uluslar Ligi maçlarının yayıncılığını üstlenen S Sport, İtalya - Hollanda maçının da yayıncısı. S Sport 2 kanalında yayınlanacak olan Hollanda - İtalya maçı, şifreli olarak izleyicilerle buluşacak.