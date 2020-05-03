İtalya hükümetinin açıklaması sonrası Roma'dan flaş karar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünyada 3 milyon 500 bin vaka sayısını aşarken Avrupa'da en çok ölüm ise İtalya'da yaşandı.

İtalya'da 28,710 kişi koronavirüs salgını sebebiyle ölürken vaka sayısı da 200 binin üzerinde. İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, ''4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız'' derken bu sözler heyecan yaratmıştı.

Conte, bu tarihten itibaren takımların antrenmanlara başlayabileceğini vurgulamış, Serie A'nın da 18 Mayıs'ta başlatılıp 2 Ağustos'a kadar tamamlanacağı konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Conte, bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." şeklinde konuşmuş ve 'normale dönmenin' biraz daha zaman alacağını belirtmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü, aldığı kararla 6 Mayıs'ta antrenmanlara başlanacağını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada ''Roma futbolcuları, ayın 6'sında sağlık kontrollerinden geçirilip test edilecek. Ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlar başlatılacak.'' sözlerine yer verildi.

CENGİZ ÜNDER KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRIP ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Buna göre Cengiz Ünder, diğer tüm futbolcular gibi 6 Mayıs Çarşamba günü koronavirüs testi yaptıracak ve antrenmanlara başlayacak.

İtalya'da oynayan bir diğer Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan ise henüz antrenmanlara başlama kararı almadı.

İtalya'da takımların yarısının ligi iptal etme düşüncesinde olduğu iddia ediliyor. Futbolcuların da oynamamak istediği belirtiliyordu...

Federasyon Başkanı Gravina, Birinci Futbol Ligi Serie A’nın bütünüyle durmasının İtalyan sporuna zarar vereceğini belirterek 8 Mayıs’ta federasyon yönetim kurulunu toplantıya çağırdığı bilgisini vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın ise konuya mesafeli yaklaştığı biliniyor.

