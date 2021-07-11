A Milli Takımımızın da yer aldığı A grubunu liderlikle tamamlayan ve finale kadar yükselen İtalya ile turnuvada sergilediği kompakt oyunla finale adını yazdıran İngiltere karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'ndaki zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler İtalya - İngiltere EURO 2020 final maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. İşte detaylar...

İTALYA - İNGİLTERE EURO 2020 FİNAL MAÇI CANLI İZLE

İtalya ile İngiltere arasında oynanacak olan EURO 2020 final maçı, 11 Temmuz Pazar günü (bugün) oynanacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Zorlu final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

İTALYA - İNGİLTERE EURO 2020 FİNAL MAÇI CANLI İZLE

İTALYA - İNGİLTERE EURO 2020 FİNAL MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İtalya ile İngiltere arasında oynanacak olan EURO 2020 final maçı TRT 1 kanalından ve TRT 1 4K'nın yanı sıra internet yayınının da izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İTALYA - İNGİLTERE EURO 2020 FİNAL MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İTALYA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen "Gök Mavililer", çeyrek finalde Belçika'yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya'ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

İNGİLTERE'NİN FİNAL SERÜVENİ

D Grubu'nda mücadele eden İngiltere ise Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya'yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.

İTALYA İKİNCİ KEZ, İNGİLTERE İLK KEZ ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA OLACAK

Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynadı. 1966 Dünya Kupası şampiyonu İngilizler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ise ilk kez finale kaldı.

Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki tek zaferini 1968'de elde etti. Avrupa Şampiyonası'ndaki 53 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefleyen İtalyanlar, 2000 ve 2012'deki organizasyonlarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamadı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak.

Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 33, İtalya 31 gol kaydetti.

İki takım, son olarak Mayıs 2018'de Wembley Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İKİ TAKIMIN BİLEĞİNİ BÜKEBİLEN YOK

İki takım da EURO 2020 finaline namağlup geldi.

İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren 3 gol yedi.

Gruptaki üç maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10'a çıkardı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, finale kadar kalesinde sadece bir gol gördü.

MANCİ'NİN İTALYASINI YENEN YOK

Roberto Mancini teknik direktörlüğündeki İtalya Milli Takımı, 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

İtalyanlar, bu sürede 27 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Yaklaşık 3 yıldır yenilmeyen İtalya, son mağlubiyetini Eylül 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz'e karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

İKİ TAKIMIN GOLCÜLER

İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, EURO 2020'de attığı 4 golle en skorer futbolcu oldu. Raheem Sterling de 3 golle İngiltere'ye katkı sağladı.

Skor yükünün dağıldığı İtalya'da ise Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli ve Matteo Pessina ikişer gol attı.