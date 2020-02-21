İtalya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü 10 kasabaya yönelik geniş kapsamlı plan hazırladı

ROMA (AA) - İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkenin kuzeyinde 10 yerleşim yerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tüm kamu etkinliklerinin, ticari faaliyetlerin ve iş yerleri ile okullarda faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.



Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde 38 yaşındaki bir İtalyan üzerinden çok sayıda kişiye bulaştığının ortaya çıkması endişeye yol açtı.



Sağlık Bakanı Sperenza, Lombardiya Bölgesi’nin başkenti Milano’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisi konan vaka sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.



Lombardiya'da vakaların görüldüğü 10 kasabaya ilişkin geniş kapsamlı bir plan hazırladıklarını ifade eden Sperenza, "Buradaki amaç, bu alanı sınırlamak ve bu salgını belli bir coğrafi alanda tutmaktır." dedi.



Sağlık Bakanı, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilo Fontana ile beraber imzalayacakları kararlara ilişkin detayları paylaşırken, "Salgının bulaşmasından potansiyel olarak etkilenen on beldenin bulunduğu bölgede tüm kamu etkinlikleri, bölgedeki işletmeler için tüm ticari faaliyetleri, çocuklar için eğitim faaliyetlerini ve tüm spor faaliyetleri askıya alınacak." diye konuştu.



İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bakanın açıkladığı tedbirlerin, Lodignano, Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d'Adda, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini olmak üzere 10 beldede 50 binin üzerinde insanı etkileyeceği belirtildi.



Diğer yandan, Veneto Bölgesi’nde de 2 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.



Söz konusu virüsün bu şekilde hızlı yayılmasına yol açan 38 yaşındaki İtalyan'ın Codugno’da yaşadığı ve ay başında Çin’den gelen iş arkadaşlarıyla görüştüğü, ardından karısı ve diğer arkadaşlarına bulaştırdığı, kısa süre önce de nefes darlığı şikayetiyle hasteneye başvurduğu ortaya çıkmıştı.



Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün direktörü Giuseppe Ippolito da yaptığı açıklamada, "Lombardiya'dan tespit edilen vakalar, İtalyan topraklarında olması sebebiyle bir ilk teşkil ediyor. Bu bizim yeni bir aşamaya geçiriyor. Bu son vakalarla, virüsün dışarıdan gelmesinin dışında yerel dolaşımla yayıldığı vakalara geçtik." demişti.



İtalya’da bugün çıkan 14 vaka haricinde, şu ana kadar Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin’den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişi koronavirüs dolayısıyla tedavi görüyor.





Kaynak: AA