Yarı final maçlarının tamamlandığı İtalya Kupası bugün oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Yarı finalde Inter'i saf dışı bırakan Napoli, Milan'ı eleyen Juventus ile kozlarını paylaşacak. Bu doğrultuda Napoli- Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

MAÇ NE ZAMAN?

Final maçında Napoli ve Juventus başkent Roma'daki San Paolo Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'deki maçta karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Futbolseverler zorlu mücadeleyi saat 22.00'de TRT Spor'dan izleyebilecek.

NAPOLİ 5, JUVE 13 KEZ KUPAYI KAZANDI

Cristiano Ronaldolu Torino ekibi kupada daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Napoli ise 5 kez bu sevinci yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli'de sakatlığı bulunan Kostas Manolas, Stanislav Lobotka ve Kevin Malcuit ile kart cezalısı kaleci David Ospina mücadelede forma giyemeyecek.

Juventus'ta ise sakatlığı bulunan stoper Giorgio Chiellini ve forvet oyuncusu Gonzalo Higuain'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Costa