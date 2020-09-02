İtalya Serie A ne zaman başlıyor? Serie A 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

Avrupa'nın en çok takip edilen liglerinden birisi olan İtalya Serie A, birçok yıldızın top koşturduğu ve dünyanın en çok taraftarı olan kulüplerin bulunduğu liglerin başında geliyor. Son yıllarda Avrupa'da tekrar yükselişe geçilen İtalyan futbolunda federasyon, ligin başlangıç tarihini açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Serie A, ne zaman başlıyor? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

İTALYA SERİE A NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020-21 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Buna göre, İtalya Serie A, 19 Eylül Cumartesi günü başlayacak. 19 Eylül'de başlayacak olan Serie A, 23 Mayıs 2021'de sonlanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle, en geç biten liglerden birisi olan Serie A, diğer Avrupa liglerine oranla daha geç başlayacak. Ancak 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonasına futbolcuların ve takımların yetişmesinin gerektiği için Serie A, normal zamanında sonlanacak.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ

Yine koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunda seyircisiz olarak tamamlanan ligler, 2020-2021 sezonuna da seyircisiz olarak başlayacak. İtalya Futbol Federasyonundan şu an için maçların seyircili oynanacağına dair bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla 19 Eylül'de başlayacak Serie A, ilk etapta seyircisiz olarak başlayacak.