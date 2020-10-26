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İtalya Serie A'da tribünler tekrar kapanıyor!

Tüm dünyada koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yasaklar ve tedbirler tekrar gün yüzüne çıktı. İtalya Serie A'da stadyumlara seyirci alınmaması yeniden gündemde.

İtalya Serie A'da tribünler tekrar kapanıyor!

Tüm dünyada sonbahar aylarıyla birlikte tekrar yükselişe geçen koronavirüs salgını, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelere zor günler yaşatıyor. Vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiği İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde kısmi sokağa çıkma yasakları bir bir geliyor. Bu yıl futbolu da oldukça sekteye uğratan koronavirüs pandemisi, dünya futboluna zarar vermeye devam ediyor. Vakaların tekrar artış gösterdiği İtalya'da, Serie A'da oynanan maçlarda stadyumlara seyirci girişine yeniden yasaklandı.

İtalya Serie A'da tribünler tekrar kapanıyor!

Ülkede koronavirüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle hükümet en az bir ay geçerli olmak üzere yeni önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında stadyumlara seyirci girişi yeniden yasaklandı. Yasakların tüm spor branşları için geçerli olduğu belirtildi.

Ülkede günlük koronavirüs vaka sayısı 20 bine ulaştı.

İtalya'da stadyumlara 1000 kişiyi geçmemek kaydıyla seyirciler girebiliyordu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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