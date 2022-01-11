İtalya Süper Kupası: Inter – Juventus final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İtalya'da Süper Kupa heyecanı futbolseverleri bekliyor. Geçtiğimiz sezonu açık ara farkla şampiyon olarak kapatan Inter ile İtalya kupasını müzesine getiren Juventus, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Bu nefes kesecek mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Inter – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına cevap arıyor. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

İTALYA SÜPER KUPA: INTER – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupası: Inter - Juventus maçı, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Milan'da, Stadio Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

İTALYA SÜPER KUPA: INTER – JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya Süper Kupası:nter - Juventus maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.