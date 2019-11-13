İtalya’da 'camiye saldırı planı' şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

İtalya'da aşırı sağcı olduğu belirtilen 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, bir "camiye saldırı planı" yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında da inceleme başlatıldı.

İtalya'nın Floransa ve Siena polis teşkilatlarının düzenlediği ortak operasyonla yakalanan ve kimlikleri açıklanmayan 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, Siena kentinin Colle di Val d'Elsa kasabasındaki camiye saldırı planı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Ayrıca, 10 kişi hakkında da polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde, depolarında ve ofislerinde yapılan aramalarda, çok sayıda patlayıcı, silah, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tüfekler, Nazi Almanya'sında görev yapan SS birliklerine ait üniforma ve swastikaların ele geçirildiği duyuruldu.

Saldırı planı yapıldığı iddia edilen camiye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Colle Val d'Elsa camisinin kapıları, hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için olduğu gibi daima sevgi ve misafirperverlikle açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA