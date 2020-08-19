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  3. İtalya'da feci kaza! Tren raydan çıktı: 3 kişi yaralandı

İtalya'da feci kaza! Tren raydan çıktı: 3 kişi yaralandı

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde seyir halindeki tren raydan çıktı. Kazada 3 kişinin yaralandı.

İtalya'da feci kaza! Tren raydan çıktı: 3 kişi yaralandı 118

İtalya'nın seyir halindeki bir tren raydan çıktı.