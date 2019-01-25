İtalya’da helikopter ve uçak çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede, bir helikopterin uçağa çarpması 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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