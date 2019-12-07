İtalya'da ırkçı Parti lideri Matteo Salvini: Nutella yemiyorum çünkü Türk fındığı var

Önce İtalyanlar sloganı ile dikkat çeken aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini Türk fındığı olduğu için Nutella yemediğini belirtti.

"NUTELLA YEMİYORUM İÇİNDE TÜRK FINDIĞI VAR"

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi.

Ravenna şehrinde dün yaptığı mitingde konuşan Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

"EKMEK DİLİMİNE NUTELLA SÜRMÜŞ FOTOĞRAFLARI VAR"

Sputnik’in hbaerine göre mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, "Nutella'nın, Türk fındığı kullandığını fark ettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim" ifadesini kullandı.

Salvini, Nutella çikolatası sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği özçekim fotoğraflarını paylaştığı da biliniyor.

Aşırı sağcı Lig Partisi, "Önce İtalyanlar" sloganı ve İtalyan ürünlerini savunmasıyla dikkati çekiyor.