İtalya'da karaya oturan Türk gemisi havadan böyle görüntülendi
Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu.
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.
Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.
Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.