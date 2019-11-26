İtalya’da köprülerin çökmesi altyapı sorunlarını gündeme getirdi

İtalya'da 2018 yılında yaşanan köprü faciası ve 2 gün önce bir viyadüğün çökmesi eskiyen altyapıyı gündeme getirdi.

İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde 2 gün önce şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu bir viyadük çökmüştü. Olayın ardından açıklama yapan İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Paola De Micheli, "Liguria'ya altyapı güvenliği için özel bir plan sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Pazar günü yaşanan olay akıllara Cenova'daki köprü faciasını getirdi. Cenova kentinde, 14 Ağustos 2018'de Morandi otoyol köprüsünün büyük bir bölümü çökmüştü. Köprüsü'nün üzerindeki 35 otomobil ve 3 tır düşmüş, olayda 43 kişi hayatını kaybetmişti. Özel bir şirket tarafından işletilen köprünün çökmesinin ardından altyapının nasıl iyileştirileceği konusunda bir tartışma başlamıştı.

Milan'daki Bocconi Üniversitesi'nde ulaştırma politikaları ve ekonomi profesörü olan Oliviero Baccelli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İtalya'da yaklaşık 43 bin otoyol köprüsü var. Sorumluluk, kamu ve özel kurumlar, bölgeler, iller ve kasabalar arasında o kadar bölünmüş ki bin 600'den fazlasından kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Sadece altyapının değil bölgenin de izlemesi gerektiğini ifade eden jeolog Antonello Fiore ise, "Yapısal açıdan en sağlam viyadük sizde olabilir. Ancak meydana gelecek bir heyelan köprünün her şekilde parçalanmasına neden olur" dedi.

İtalyan hükümeti zayıf ekonomisi ve büyük borç yükü nedeniyle ulaştırma altyapısını modernize etmek çok fazla bütçe ayıramıyor. Kamu yatırımlarını sınırlandırmak için, ülkenin en büyük karayollarının birçoğu özel şirketler tarafından işletiliyor. Altyapı mühendisleri ve planlama uzmanları, 1960'ların başında inşa edilen köprü ve yolların eski ve bugünkü şartlar için kullanışsız olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: İHA