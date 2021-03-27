İtalya'da korkutan deprem! Bir çok ülkeyi sarstı

Son dakika! Adriyatik Denizi'nde yerel saat ile 14.47'de 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin merkez üssü İtalya'nın Vieste ilçesi olduğu aktarıldı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre deprem Adriyatik'in 120 kilometre uzağındaki Hırvatistan başta olmak üzere Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.