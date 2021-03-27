İtalya'da korkutan deprem! Bir çok ülkeyi sarstı
Son dakika haberi.... Adriyatik Denizi’nin İtalya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen depremin,, birçok ülkede de hissedildiği bildirildi.
Son dakika! Adriyatik Denizi'nde yerel saat ile 14.47'de 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin merkez üssü İtalya'nın Vieste ilçesi olduğu aktarıldı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre deprem Adriyatik'in 120 kilometre uzağındaki Hırvatistan başta olmak üzere Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.