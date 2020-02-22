İtalya'da koronavirüs 2 can aldı... Vaka sayısı 30'a yükseldi

İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) salgını dolayısıyla vaka sayısı 30'a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişilerden 5'i sağlık görevlisi. 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede virüs vakaları Lombardiya ve Veneto bölgelerinde görülürken; bir süredir test ve tetkikleri devam eden söz konusu kişilerin virüsü taşıdıkları dün kesinleşmişti. Ölüm vakaları ise Veneto bölgesindeki Padova ve Lombardiya'daki Codogna'da meydana geldi. Padova kentinde koronavirüs bulaşan 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde öldüğü açıklandı. İtalya'da ilk kez yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bu kişi, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı olarak kayıtlara geçti.

Bu sabah saatlerinde de Milano'ya yaklaşık 70 kilometre mesafedeki küçük ölçekli yerleşim yeri Codogno'da bir kadının virüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Virüsün, Lombardiya'nın Codogno beldesinde yaşayan 38 yaşındaki bir İtalyan tarafından bulaştırıldığı düşünülüyor. Söz konusu kişinin, Çin'den gelen bir iş arkadaşıyla görüştüğü ve daha sonra karısı ve halı sahadaki takım arkadaşı olmak üzere etrafındakilere virüsü bulaştırdığı belirtiliyor.

6 AY BOYUNCA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Geçen ay Roma'da 2 Çinli turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından hükümet 6 ay boyunca acil durum ilan etmiş, kornavirüse ilişkin tedbirler için 5 milyon Euro ek kaynak aktarmıştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün akşam yaptığı açıklamada, yeni vakalar olmasına rağmen durumun kontrol altında olduğunu söylemiş, halkının endişelenmemesi gerektiğini ve gerekirse yeni tedbirler de alabileceklerini belirtmişti.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya yönelik yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı, virüsün daha fazla yayılmaması için tedbirler aldıklarını, Lombardiya'da 10 küçük yerleşim yerinde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA