İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından birçok ülkeye yayılarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüste son duruma ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 566 kişinin daha koronavirüs nedeni ile ölmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 465’e yükseldiği belirtildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 159 BİN 516'YA ULAŞTI

ABD’nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya’da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 516’ya ulaştı.

Öte yandan İtalya’da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.