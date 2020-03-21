İtalya'da koronavirüse yakalanan kişi sokak ortasında öldü
Koronavirüste (Kovid-19) can kaybının en fazla yaşandığı ülke olan İtalya'da bir insanın sokak ortasında virüs nedeniyle hayatını kaybettiği görüntüler izleyenleri şoke etti.
Koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu 41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.
ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ
İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.
NE OLMUŞTU?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 11 bin 467 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 276 bin 472 oldu.
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