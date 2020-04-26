İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi. İtalya'da uzun zamandan sonra ilk kez günlük ölüm oranı 300'ün altına düştü.