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  3. İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi. İtalya'da uzun zamandan sonra ilk kez günlük ölüm oranı 300'ün altına düştü.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi. İtalya'da uzun zamandan sonra ilk kez günlük ölüm oranı 300'ün altına düştü.




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