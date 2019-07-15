İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi (2)

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Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 15 Temmuz Pazar günlük burç yorumları 2019
15 Temmuz şehidinin adı okula verildi
Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Memur-Sen Antalya’dan 15 Temmuz açıklaması
15 Temmuz şehitleri anma programı için Atatürk Havalimanı’nda hazırlıklar tamamlandı
Tarihi binayı iş makinesi ile yıktılar, talimatı verenler aranıyor
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"Alamazsın" diyenlere Erdoğan'dan büyük mesaj: 2020'de...
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