İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4825’e yükseldi!

Koronavirüs salgını İtalya'da ölü sayısını giderek artırıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.

Corona virüsü nedeniyle İtalya’da ölenlerin sayısı 4 bin 825’e yükseldi.

ÇİN'DEN BİLE FAZLA

Virüsün ana vatanı olan Çin’den bile fazla sayıda kişinin hayatını kaybettiği ülkede sadece son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede ayrıca sadece bugün yapılan testlerde pozitif çıkan vaka sayısı 6 bin 500 olarak duyuruldu. İtalya’da ilk günden beri toplam vaka sayısı ise 53 bin 500 oldu.

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