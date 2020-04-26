İtalya’da son 24 saatte 260 kişi öldü, can kaybı 26 bin 644’e ulaştı

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 260 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 26 bin 644'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 260 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 644'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 324 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 197 bin 675'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 64 bin 928'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 9 olarak açıklandı.

İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.

Kaynak: İHA