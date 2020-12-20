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İtalya'da son 24 saatte 352 can kaybı!

İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 352 artarak 68 bin 799'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 352 can kaybı!

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 104 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. İtalya'da bugün yapılan testlerde pozitiflik oranı ise yüzde 11 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Şubat ayından bu yana ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 953 bin 185'e çıktı.

Ülkede aktif hasta sayısı bugünkü artışla 622 bin 760 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 743'e geriledi.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 352 artarak, 68 bin 799'a yükseldi. Salgının ikinci dalgasında, günlük ölü sayısı, 9 Kasım'dan (356) beri ilk kez bu kadar düştü.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 156 artarak, 1 milyon 261 bin 626'ya ulaştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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