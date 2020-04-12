İtalya'da son 24 saatte 431 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi. İtalya 19 Mart 2020 tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi.

Önceki günlerde salgının Avrupa'daki merkezi olan anılan İtalya'da vaka ve ölüm oranlarında düşüş devam ediyor. İtalya’da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ölüm oranları ilk kez 500’ün altına indi.

İtalya 19 Mart 2020 tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi