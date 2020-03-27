İtalya’da son 24 saatte 919 kişi koronadan öldü

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 919 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 9 bin 134'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 919 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 9 bin 134'e yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.

Kaynak: İHA