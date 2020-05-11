İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 179 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 30 bin 739'a yükseldi. İtalya'da 2 aydan bu yana yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk defa bin hastanın altına düştü.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 280 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 30 bin 739'a yükseldiği bildirildi. Ülkede 744 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 219 bin 814'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 106 bin 587 olarak aktarıldı.

Öte yandan, İtalya'da 2 aydan bu yana yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk defa bin hastanın altına düşerek, 999'a geriledi.

Kaynak: İHA