İtalya'da teleferik faciası! Taşıyıcı kablo koptu, 20 metre yükseklikten eğimli araziye düştü, 10 metre yuvarlandı

İtalya'da facia gibi bir kaza meydana geldi. İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabin seyir halindeyken koparak ormanlık alana düştü. Kaza sonrasında 15 kişinin bulunduğu kabinde 14 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan 5 yaşındaki çocuğunsa tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden konuyla ilgili açıklama yapılarak detaylar paylaşıldı.

YUVARLANAN KABİN AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Basına yansıyan ilk olay yeri inceleme bilgilerinde, teleferik hattındaki taşıyıcı kablonun kopması sonucu kabinin, 15-20 metre yükseklikten eğimli ormanlık araziye düştüğü, 10 metre kadar yuvarlandığı ve iki ağaca çarparak durduğu belirtildi. 1 Ağustos 1970'te hizmete giren ve göl kıyısından dağlık bölgeye 20 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik hattının, 2014-2016 döneminde kapsamlı bakım gördüğü, son kontrollerinin de Kasım 2020'de yapıldığı kaydedildi. Stresa Belediyesi Başkanı Marcella Severino da yaptığı açıklamada, hattın bakım görevlisinin, kontroller sırasında bugüne kadar herhangi bir anormallik tespit etmediğini söyledi.

"KAĞIT GİBİ BURUŞMUŞ HALDE BULDUK"

Maggiore Gölü'nden kalkan teleferiğin, yaklaşık 1500 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine 300 metre kala düştüğü açıklandı. Teleferiğin düştüğü alanın ormanlık ve erişimi zor bir bölge olması nedeniyle kurtarma çalışmalarında güçlüklerle karşılaşıldığı belirtiliyor. Bir kurtarma görevlisi İtalyan basınına yaptığı açıklamada, teleferik kabinini "kağıt gibi buruşmuş" halde bulduklarını söyledi.

SİYASİ İSİMLER TAZİYE MESAJLARI YAYIMLADI

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, yayımladıkları taziye mesajlarında, kazadan duydukları derin üzüntüyü ifade etti.

İŞLETMEYE EL KONULDU

Verbania Cumhuriyet Savcılığı, Maggiore Gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile dağın zirvesinde bulunan Mottarone kasabası arasındaki teleferik hattında dün öğlen saatlerinde yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı Olimpia Bossi, çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olma suçlamalarına yönelik soruşturma yürüttüklerini, tesisteki güvenlik tedbirlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Bossi, soruşturma bitene kadar işletmeye el konulduğunu, kazanın nedenlerini tespit etmek için teknik araştırmalar da yapacaklarını kaydetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı