İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!

İtalya'nın Calabria bölgesinde yaşanan göçmen faciası sonrası ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. 200'den fazla göçmenin aynı tekneye bindiği ve teknenin batması sonucu büyük bir facia yaşandı. Arlarında çocuklarında bulunduğu göçmenlerin arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İtalyanlar ise hükümetin yaptığı açıklamadan dolayı hala tepkili.

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İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!

İtalya açıklarında meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi. Arlarında Afrika'dan Pakistan ve Afganistanlı göçmenlerin olduğu teknede çocuklarında olduğu bildirilmişti. Hayatını kaybedenler arasında 14 çocuğun da bulunduğu belirtildi. İtalya'nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciasında can kaybı yükselmeye devam ediyor. Yetkililer, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 62’ye yükseldiğini aktararak, hayatını kaybedenler arasında 14 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer teknede 180 ila 200 kadar düzensiz göçmenin bulunduğunu tahmin ediyor.

İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenler arasında iki düzineden fazla Pakistanlının olduğu üzerinde durduklarını ifade etti. Kurtarma ekipleri, göçmenlerin çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Somali ve İran vatandaşı olduğunu bildirmişti.

İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!

İTALYA'DAKİ SAĞCI HÜKÜMETE SERT TEPKİ

Tekne faciasının ardından düzensiz göçmenlere yardım eden yardım kuruluşlarına yönelik sert önlemler alan İtalya’nın sağcı hükümeti eleştirilerin hedefi oldu. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) İtalya'daki Programlar Direktörü Marco Bertotto, "Bu trajediler, sınırları koruyan, Avrupa'ya güvenli ve düzenli geçişi engelleyen İtalyan ve Avrupa politikalarının sonucudur" dedi.
İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, can kaybından hükümetin sorumlu olduğunu yalanlayarak, bunun yerine insan kaçakçılarını ve denize açılan aileleri suçladı. Piantedosi, "Çaresizlik, çocukların hayatını tehlikeye atan koşullarda seyahat etmeyi asla haklı çıkaramaz" dedi.

İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!

İTALYA HÜKÜMETİ "BEN OLSAM KALKIŞMAZDIM"

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, düzensiz göçmenlerin yaşadığı faciaya ilişkin, "Söylenmesi gereken şey, bu kişilerin kalkış noktalarından hareket etmemesi gerektiğidir. Başka alternatif olamaz. Kurtarmak ya da kurtarmamak değil. Çaresizlik, bir kişinin çocuklarının hayatını tehlikeye atan bu seyahate çıkmasını asla haklı göstermez. Ben olsam böyle bir yolculuğa kalkışmazdım. İnsan kaçakçılığı uluslararası bir sorun, üzerine çalışıyoruz." açıklaması tartışma konusu oldu.

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