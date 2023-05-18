İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek

İtalya'nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde hafta başında etkili olan sağanak yağmurlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları ülke gündemindeki yerini koruyor.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı Gilberto Pichetto, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, selden ciddi şekilde etkilenen Emilia Romagna bölgesinde 'felaket durumu' ilan edeceklerini söyledi.

Emilia Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı Stefano Bonaccini de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 6 aylık yağmurun 36 saatte yağdığını düşünürsek yapılabilecek çok az şey kalıyor. Bölgedeki maddi zarar birkaç milyon avro ifadelerini kullandı.

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CAN PAZARI YAŞANDI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre can kaybı 9'a yükseldi. Sel sebebiyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaş sayısı ise 20.000'in üzerinde.

İtalyan itfaiye ve sivil kuruluşların, bölgedeki insanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Sel dolayısıyla bölgedeki 23 nehrin taştığı, 280 noktada toprak kayması yaşandığı, 400 kadar yolun ulaşıma kapandığı ve 50 bin kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Öte yandan İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de 5000 çiftliğin sel suları altında kaldığını bildirdi.

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Lugo ve bazı merkez illerde sel sularının 1 metreyi geçtiği kaydedildi.

Bölgede su altında kaldığı ya da heyelanda zarar gördüğü için ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.