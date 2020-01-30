İtalya'daki gemide virüse rastlanmadığı duyuruldu

Yetkililer, Savona kıyısındaki Costa Smeralda adlı cruise gemisi, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

6 BİN YOLCUNUN KARAYA ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİ

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

İTALYAN YETKİLİLERDEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yapılan testler sonucunda gemide koronavirüse virüse rastlanılmadığı duyuruldu.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK, TEDBİR AMAÇLI KARANTİNA ALTINDA TUTULUYOR"

Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi. Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi. Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu belirterek, "Korkulacak bir durum yok. Tedbir amaçlı karantina altında tutuluyor. Normal bir durum. Türk yolcuların sağlık durumu iyi. Tek bir turist nedeniyle bu karantina uygulaması başlatıldı. Sadece tek bir vaka bulunuyor. (Çinli turist) 3 gün önce İspanya’dan binmiş. Hong Kong pasaportlu. Grip teşhisi konuluyor. Limana yanaşıldığında bu durum rapor ediliyor. Sadece güvenlik amaçlı. Hong Kong pasaportlu yolcu hastaneye sevk edilmiş durumda. Virüs taramasından geçirildiği için süreç uzuyor. Virüs taramasının sonuçlanması kısa süre içinde belli olacak. İtalyan Sağlık Bakanlığının verdiği bilgiye göre bu hasta tepeden tırnağa virüs taramasından geçiriliyor. 1-2 saat içinde bu işlemin tamamlanacağı ve geminin harekete geçeceğini öğrendik" ifadelerini kullandı.