İtalya’daki tekne faciasında can kaybı 67'ye yükseldi

İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında 26 Şubat’ta meydana gelen tekne faciasında can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililer, tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 67’ye yükseldiğini belirtti.

Melahat Ersoy
Editör
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İtalya’daki tekne faciasında can kaybı 67'ye yükseldi

Calabria açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne, kıyıdan birkaç metre açıkta kayalara çarparak batmıştı. Teknenin yaklaşık dört gün önce İtalya’ya doğru yola çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) sınır teşkilatı Frontex tarafından tespit edildiği aktarılmıştı. Frontex, olumsuz hava şartları nedeniyle tekneye ulaşılamadığını ifade etmişti.

80 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Teknede Afganistan, Pakistan, Somali ve İran'dan 150 ila 200 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilirken, 80 kişi faciadan sağ kurtulmuştu. Soruşturmada göçmen kaçakçılığı ile suçlanan 3 kişi tutuklanmış, 1 şüphelinin ise polis tarafından arandığı ifade edilmişti. Öte yandan Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İtalya’daki tekne faciasında 80 Afgan’ın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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