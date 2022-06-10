İtalya'dan üzen haber! 4 Türk'ün içinde bulunduğu helikopter radarda kayboldu

Alınan bilgilere göre Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu öğrenilen Agusta Koala AW119 tipi helikopterin, kalkıştan 30 dakika sonra radarda kaybolduğu belirtildi.

İÇERİSİNDE 4 TÜRK OLDUĞU İDDİASI

İtalya basınına göre 1'i İtalyan pilot olmak üzere, helikopterde bulunan yolculardan 4’ünün Türk, 2’sinin Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi. Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

"BİNDİKLERİ HELİKOPTERDEN HABER ALINMAMAMAKTADIR"

4 Türk'ün Eczacıbaşı çalışanı olduğu ifade edilirken firmadan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.”

(İHA)