İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe'ye Francesco Farioli iddiası!

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren ve Süper Lig'deki son 4 karşılaşmada takımına galibiyet aldıramayan Vitor Pereira, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Takımdan gönderilmesi gündemde olan Portekizli teknik adamın yerine düşünülen isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Daha önce Şenol Güneş isminin ortaya atılmasının ardından gelen tepkilerle bu olasılığın düşük oluğu ifade edildi. İtalyan basınının iddiasına göre ise sarı lacivertli yönetim Francesco Farioli ile masaya oturacak.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

Kayserispor maçının ardından iyice kredisi tükenen Vitor Pereira, taraftar tarafından istifaya davet edildi. İstifa tezahüratlarından başkan Ali Koç da nasibini aldı. Kötü gidişata bir çözüm üretmek isteyen sarı lacivertli ekipte teknik direktör değişikliğinin çözüm olup olamayacağı düşünülmeye başlandı. Şenol Güneş iddiası sosyal medyayı çalkalarken ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun da Francesco Farioli ismini duyurması üzerine yeni bir tartışma konusu başlamış oldu.

BAŞKANLAR BİR ARAYA GELECEK

İtalyan gazetecinin paylaştığı haberde, Vitor Pereira istediği yükselişi yakalayamayan sarı lacivertli ekibin, Fatih Karagümrük'te iyi bir performans gösteren 32 yaşındaki Farioli'yi takımın başına geçirmek istediği öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberde Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un, Farioli için Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz haftalarda basına yaptığı açıklama ile Farioli'nin sözleşömesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını ifade etmişti.

Türkiye macerasına Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Farioli, Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğüne başladı. Geçtiğimiz sezon10, bu sezon ise 12 maçta takımın başında görev alan 32 yaşındaki İtalyan teknik adam 1.59 puan ortalamasıyla iyi bir performans sergiliyor.