İtalyan ekibi Lazio ile anlaşan Vedat Muriç kimdir? Transfer Bedeli Ne Kadar Oldu?

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, bir süredir transfer süreci devam eden İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç Lazio'da. Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Vedat Muriç önümüzdeki günlerde transferin resmiyeti dönüşmesi için İtalya'ya gidecek.

Fenerbahçe Vedat Muriç transferinde Çaykur Rizespor'a bonservis bedeli dışında dört oyuncu verdi ve Çaykur Rizespor'un sonraki satış karından yüzde 15 pay hakkı bulunmaktadır.

Vedat Muriç kariyeri

Doğum tarihi: 24 Nisan 1994 (26 yıl yaşında), Prizren

Boy: 1,94 m

Kilo: 92 kg

Katılma tarihleri: 2019 (Fenerbahçe),

Şu andaki takımları: Fenerbahçe (#94 / Forvet),

Kosova millî futbol takımı (Forvet)

Türk vatandaşlığı bulunmaktadır.

Vedat Muriç Kimdir?

Vedat Muriç futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Vedat Muriç, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te Giresunspor'a transfer oldu

Giresunspor ile ilk maçını Antalyaspor'a karşı yaptı ve bu maça sonradan girerek takımının beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. İkinci maçını Konyaspor'a karşı Türkiye Kupasında oynadı. 2-1 kazandıkları maçta 1 gol 1 asist ile maçı tamamladı. Boluspor maçında ilk kez hat trick yaptı. Daha sonra da Kayseri Erciyesspor maçında 2 gol attı.[2] PSV ve Fulham transfer için resmi teklifte bulundu fakat kulübü Giresunspor tarafından reddedildi.

2015-2016 Sezonunda, TFF 1. Ligde 33 maçta (17 gol 3 asist) performans sergiledi. Sezon sonunda, Vedat Muriç 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği SK'ne 30 Mayıs 2016 tarihinde, Vedat Muriç 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda, 21 Ağustos 2016 tarihinde, Ankara 19 Mayıs stadyumunda, 1.hafta da Gençlerbirliği SK, Gaziantepsor ile karşılaştı. Maçta 64.dk.da Cosmin Matei yerine oyuna girdi.87.dk.da Aydın Karabulut'un asistinde, golü attı. Gençlerbirliği 2-0 maçı kazandı. Vedat Muriç süper ligdeki ilk golünü atmış oldu.

Fenerbahçe, 7 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı kamuoyu açıklamasıyla beraber; Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç ile 2023 yılına kadar 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı