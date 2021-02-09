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İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray, Yairo Moreno ile görüşüyor!

Ara transferin son günlerinde atağa kalkan ve kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Galatasaray, yaz transferlerine de şimdiden çalışmaya başladı.

İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray, Yairo Moreno ile görüşüyor!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun yaz transfer dönemini rakiplerine nazaran daha sessiz geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde bu eksiklerini kapatmıştı. Sarı-kırmızılılar, ara transferin son günlerinde, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes gibi genç isimleri kadrosuna katarak, şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmayı başardı. 

Teknik Direktör Fatih Terim'in, 'yakın zamanda taraftarımıza yeni sürprizlerimiz olacak' açıklamasının ardından ilk transfer iddiası İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan geldi. 

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon forması giyen Yairo Moreno ile görüşmelere başladığını öne sürdü. Schira,Türkiye saati ile gece saat 04.47'de paylaştığı haberinde, 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek oyuncusunun Avrupa'da oynamak istediğinin altını çizdi.

Yaz transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray'da, taraftar yeni transferleri merakla bekliyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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