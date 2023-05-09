İtalyan heyet Gebze’de! Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri'yi belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, SMARTEnvi Projesi toplantısı için Gebze'ye gelen İtalyan heyeti ağırladı.

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İtalyan heyet Gebze’de! Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri'yi belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı

Gebze Belediyesi, Başkan Zinnur Büyükgöz ilçeye gelen İtalya'nın Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

İtalyan heyet Gebze’de! Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri'yi belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı

GEBZE'YE GELEN İTALYAN HEYETİ BAŞKANLIK MAKAMINDA AĞIRLADI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, SMARTEnvi Projesi toplantısı için Gebze'ye gelen İtalyan heyeti ağırladı. Çevresel sorunların insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen proje; Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'dan üniversite, belediye ve özel firmaları temsil eden 9 ayrı paydaş tarafından sürdürülüyor. Kapanış konferansı için Gebze'ye gelen heyetin temsilcilerini başkanlık makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İtalya'nın Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri ve beraberindekilere ilçe ve belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği ziyaret, Başkan Büyükgöz'ün heyete hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

KAYNAK: İHA

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