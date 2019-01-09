İtalyan müdürden yardıma gelen Kardoff ekibine teşekkür

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan ve Kardoff ekibinin yoğun çabaları sonucu kurtarılan İtalyan Müdür Giuseppe Agazzi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ekibe teşekkür etti.

Karabük'te özel bir fabrikanın müdürlüğünü yapan ve Off-Road tutkunu olan İtalyan Giuseppe Agazzi, yanında tercümanı ve 2 Türk arkadaşı ile birlikte geçtiğimiz pazar günü dağda mahsur kaldı. 1.5 saat karda yürüdükten sonra yardım çağrısında bulunan Agazzi'nin bu çağrısına Kardoff ekibi cevap vererek kurtarma çalışması başlattı. Tartışma konusu olan olay üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Agazzi yerel ve ulusal basında çıkan haberlere açıklık getirmek istediğini belirterek, "Pazar öğleden sonra yeni satın alınan bir cipi denemek için ben ve üç arkadaşımla birlikte Safranbolu'nun üstündeki ormana gittik. Çok kar vardı ve her şey mükemmeldi. Geri dönerken arkadaşlarımdan biri cipimi sürmemi istedi, açıkça kabul ettim. 20-25 dakika sonra cip karda kaldı. Tek başına hareket etmesinin mümkün olmadığı açıktı. Artık hava kararmıştı ve kar oldukça arttı, 1 metrenin üzerindeydi" ifadelerini kullandı.

Beraberinde Eda Sezen ile yardım çağrısından bulunmak ve telefon hattının çektiği bir bölgeye ulaşmak için uzun süre karda ilerlediklerini belirten İtalyan Müdür, durumun çok tehlikeli olduğunu ve yürüyüş esnasında bir de ayı ile karşılaştıklarını ifade etti.

Cep telefonu hattının çektiği bölgeye geldiklerinde Off-Road yarışlarından tanıdığı arkadaşına mesaj gönderdiğini belirten Agazzi, "Yaklaşık 1.5 saat sonra bizi buldu. Hemen diğer iki arkadaşa bakmak istedim. Kısa süre sonra Kardoff'un arkadaşlarıyla tanıştık. Arabalarında diğer iki arkadaş vardı. Ben ve bayan Eda, Hardoff ve Kardoff'un arkadaşlarıyla birlikte kara saplanan cipi kurtarmaya çalıştık. Değerli çabalarında başarılı oldular. Diğer iki arkadaşın nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.

Tartışma konusu olan yorumları umursamadığını dile getiren Agazzi, "Acil durum karşısında İtalyan, Türk veya Amerikalı yok. Sadece erkekler ve kadınlar var. Zor olan insanlar. Tüm dünyayı gezdim ve her yerde sadece arkadaşlarım var. Tanrıya şükür bu harika ülkede de, derinden sevdiğim Türkiye, zorluk çekenlere yardım etmek isteyen insanları buldum" ifadelerini kullandı.

Agazzi, zor şartlar altında yardım çağrılarına karşılık veren ve kendilerini tehlikeden kurtaran Hardoff ve Kardoff ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA