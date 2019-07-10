İtalyan ve Fransız askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti BURSA (AA) - İtalya ve Fransa donanmasına ait iki savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'da görevli İtalyan Donanması'na ait A-5329 borda numaralı "Vesuvio" ile Fransız Donanması'na ait M-465 borda numaralı "Orion" adlı askeri...

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BURSA (AA) - İtalya ve Fransa donanmasına ait iki savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'da görevli İtalyan Donanması'na ait A-5329 borda numaralı "Vesuvio" ile Fransız Donanması'na ait M-465 borda numaralı "Orion" adlı askeri gemiler, Marmara Denizi yönüne ilerledi. Sahil Güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.









Kaynak: AA



