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  3. İtalyan Vekil Ciocca, Hediye Türk Çikolatasını Mecliste Yere Fırlattı

İtalyan Vekil Ciocca, Hediye Türk Çikolatasını Mecliste Yere Fırlattı

İtalyan ırkçı vekil, Suriye operasyonunu gerekçe ederek Türk vekillerin hediye ettiği çikolata kutusunu yere attı, “Avrupa’da Türklere hayır” dedi.

İtalya'da ırkçı Kuzey Birliği Partisi’nden olan Angelo Ciocca, AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor. Oturumda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’nı eleştiren Ciocca, AP’deki Türk vekillerinde daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu genel kurul salonunda yere fırlattı.

Euronews'in haberine göre, Ciocca, Türkiye'nin operasyon bölgesinde sivillerin üzerine bomba yağdırdığını söyleyerek, “Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz" dedi. İtalyan vekilin çikolata kutusunu yere fırlattığı anları kendi Twitter hesabından da paylaştı. Ciocca'nın paylaştığı videoda 'Avrupa'da Türklere hayır' yazdığı görülüyor.

25 Ekim 2019 Cuma 17:34

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